Semur 2: Cinlerin Büyüsü
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Semur 2: Cinlerin Büyüsü

Filmin fragmanı "Semur 2: Cinlerin Büyüsü" İSTANBUL - Burak Çelik'in yönettiği; Furkan Karaca, Bora Altınışık, Cansel Aydos ve Ülker Su Osmanoğlu'nun rol aldığı haftanın yerli korku filmi "Semur 2: Cinlerin Büyüsü", arkadaşlarıyla birlikte dedesinden gelen bir mektubun peşine düşen...

27.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:57
Semur 2: Cinlerin Büyüsü

Filmin fragmanı "Semur 2: Cinlerin Büyüsü"

İSTANBUL - 'in yönettiği; Furkan Karaca, Bora Altınışık, Cansel Aydos ve Ülker Su Osmanoğlu'nun rol aldığı haftanın yerli korku filmi "Semur 2: Cinlerin Büyüsü", arkadaşlarıyla birlikte dedesinden gelen bir mektubun peşine düşen Alesia'nın, geçmişinde yaşadığı olaylarla yeniden yüzleşmesini konu ediniyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Semur 2: Cinlerin Büyüsü
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