Semt Konağı Öğrencileri Çanakkale Gezi

ÇANAKKALE (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Çanakkale Eceabat Milli Mücadele Gençlik Kampı'na katılacak olan öğrenciler, 4-7 Mart tarihleri arasında yapılacak olan kampa katılmak için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Çanakkale'ye yolcu edildi. 44 öğrenci ve 2 görevli personelin gittiği kampta öğrenciler, Gelibolu Yarımadasında bulunan Şehitler Abidesi, Alçıtepe Hastane Müzesi, Şahindere Şehitliği, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, 57. Piyade Alayı Şehitliği noktalarını gezecekler.

Çanakkale Eceabat Milli Mücadele Gençlik Kampı'na gidecek olan öğrencileri uğurlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Öğrencilerimiz, 1915 yılında yazılan bir destanın yazıldığı yere gidecekler. O destan Çanakkale Destanı. Hani şair diyor ya;

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor.

Öğrencilerimiz, tabyaların, zaferlerin kazanıldığı, o dönem okulların mezun vermediği öğrencilerimizin vatan müdafaasında Çanakkale geçilmez destanının yazıldığı diyarlara gidecek. O diyarlara öğrencilerimiz bizden selam götürecekler. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyoruz. Öğrencilerimiz, Gençlik Spor Bakanlığımızla ve yerelde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa planladığımız Çanakkale gezileri çerçevesi içerisinde seyahatlerine çıktılar. Yapılacak olan seyahatin sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını temenni ediyorum.

Öğrencilerimizin gittiği yer İstiklal Marşımızda;

Bastığın yerleri toprak diye geçme tanı,

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı,

Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Bizim Anadolu'nun her karış toprağında şehit ve şüheda kanı var. Çanakkale gezisinde öğrencilerimizde manevi esintileri hissedecekler. Aynı zamanda şehitlerimizin seslerini, manevi hazla nasıl şehadete gittiklerini hissedecekler. O dönemde komutan olan, daha sonra Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlere; ' ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' dediği cönk bayırına öğrencilerimiz gidecek. Ayrıca Şehitler Abidesi, Alçıtepe Hastane Müzesi, Şahindere Şehitliği, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı ve 57. Piyade Alayı Şehitliğini gezide öğrencilerimiz ziyaret edecek. 57. Piyade Alayı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün alayıdır. Çanakkale'de ecdadımızın, dedelerimizin nasıl zorlu bir mücadele verdiğini güzel vatanımızı bizlere kanları ve canları pahasına armağan ettiklerini göreceksiniz. Gençlerimiz vatanımızın kanla ve canla kurulduğunu görecekler. Semt Konaklarımızda öğrenim gören ve geziye katılan 44 öğrencimizin yolları açık olsun" diye konuştu.

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