Şemsiyeleri hazırlayın! Cumartesi günü İstanbul dahil 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek
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Şemsiyeleri hazırlayın! Cumartesi günü İstanbul dahil 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek

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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yağışlı hava cumartesi günü ülkeye giriş yapacak. Özellikle Kırıklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava raporuna göre Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Cumartesi günü yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

5 günlük raporda cumartesi gününe işaret edildi. Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Ancak, cuma günü yağışlar yurda giriş yapıyor. Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece.

YAĞIŞAR PAZAR GÜNÜ YURDU TERK EDECEK

Pazar günü yağışlar yurdu terk ediyor. Güneş yüzünü tekrar gösteriyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Şemsiyeleri hazırlayın! Cumartesi günü İstanbul dahil 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
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