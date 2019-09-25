Şemsiye'nin remix versiyonu yayında

25.09.2019 09:32

İlk single'ı "Yalnızlık Silsilesi" ile pop camiasına hızlı bir giriş yapan ve müzik dünyasındaki iddiasını ikinci şarkısı "Şemsiye" ile sürdüren Burcu Sapmaz, müzikseverler için sürpriz bir çalışmaya imza attı. Sapmaz, çok sevilen "Şemsiye" şarkısının remix versiyonunu hazırladı.

DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINDA

Söz ve müziği Burcu Sapmaz'a ait "Şemsiye"nin remix'ine başarılı çalışmalarıyla tanınan DJ ve aranjör Yusuf Can Kurt imza attı. Kurt, hazırladığı altyapıyla "Şemsiye"ye yepyeni bir ruh kattı. Şarkının remix versiyonu, Avrupa Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

TARİHİ BİNADA KLİP

"Şemsiye"ye iddialı bir de video klip çekildi. Yönetmen koltuğunda Onur Sarsıcı'nın oturduğu klibin çekimleri, Sultanahmet'te bulunan ve moda okulu olarak hizmet veren tarihi bir binada gerçekleştirildi. 70 kişilik bir ekibin görev aldığı çekimler 16 saatte tamamlandı. Klibin bir sahnesinde şarkının sözlerine uygun olarak tam 150 adet şemsiye kullanıldı.

REMIX'İ DE ÇOK SEVİLECEK

Burcu Sapmaz, "Şemsiye"nin remix versiyonunun da çok sevileceğinden emin: "Şemsiye; hatalarının, yanlış bir aşk için çırpındığının farkında olan ama yine de ilişkisine devam eden bir kadının hikayesini anlatıyor. Bana ulaşan birçok kişi 'Bu şarkıda kendimi gördüm' dedi, bu nedenle 'Şemsiye'yi çok sevdiklerini söyledi. Şimdi onlara şarkının remix'ini sunuyoruz. Eminim bu versiyonu da çok sevecekler. Ayrıca klibin de çok beğenileceğine inanıyorum. Çünkü yönetmenimiz Onur Sarsıcı şarkının ruhuna ve ritmine uygun görsellikte, orijinal bir klip çekti. İstanbul'da, daha önce hiçbir çekimde kullanılmamış, tarihi dokuya sahip bir okulda çalıştık. Benim çok içime sindi."

Kaynak: Bültenler