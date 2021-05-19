Semitizm nedir? Semitizm ne demek, anlamı nedir?

Son günlerde sıkça duyduğumuz kelimelerden olan Semitizm nedir? Semitizm ne demek, anlamı nedir?

SEMİTİZM NEDİR?

Semitizm (veya Yahudicilik), tüm dünya dillerinde Yahudisever, Yahudi sempatizanı, Yahudi taraftarlığı, Yahudi nasyonalizmi anlamında kullanılan bir terimdir. Museviliği ön plana çıkaran söylemleri de vardır. Bu akıma karşı en büyük darbe Alman milliyetçi lideri Adolf Hitler tarafından vurulmuştur. Hitler, Yahudilerin Almanya'da yaşamasının Almanya'nın geleceği için büyük bir kayıp olacağını düşünmüş ve Yahudilere büyük bir soykırım yapmıştır. Bu olaydan sonra semitizm daha çok gelişmiştir. Günümüzde İsrail merkezli etkisini göstermektedir.