Semiramis Pekkan'dan İlginç Patlıcan İtirafı
Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından yaptığı patlıcan paylaşımıyla, patlıcanı kıskandığını itiraf etti.
Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından yaptığı patlıcan paylaşımıyla, patlıcanı kıskandığını itiraf etti.
"TÜM ACIYI DIŞARI ATIYOR"
Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı.Semiramis Pekkan paylaşımına, "Tuzlu suda beş dakika yatınca içindeki tüm acıyı dışarı atan patlıcanı, kıskanıyorum." notunu ekledi. Pekkan'ın paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Allah başka ders vermesi Semiramis hanım" dedi. Başka bir takipçisi, "Bence patlıcanı kıskanmayın, patlıcan sizi kıskansın." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (3)
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Teşbihte hata olmaz caanımCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Patlican kilosu 15 lira ama :)Cevap Yaz 11 2 Yayından KaldırSENA: Her şey mevsiminde güzeldir almaya gerek yok19 1 Yayından Kaldır