Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
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Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor

İYİ Partili Levent Özeren, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan ifadeler kullandı. İYİ Partili Özeren'in Semiha Yıldırım için sarf ettiği çirkin sözler, büyük tepki topladı. Gelen tepkiler üzerine tweet'ini silen Özeren, kendisine yönelik bir algı ve linç operasyonu başlatıldığını öne sürdü.

Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
09.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:46

İYİ Partili Levent Özeren, tedavi görmek için hastaneye giden Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu. Hakarete varan ifadeler kullanan Özeren, aldığı tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler" sözlerini sarf eden İYİ Partili Özeren, söz konusu paylaşımı tepki çekince sildi. Bu kez kendisini eleştirenleri hedef alan Özeren, kendisine yönelik bir algı ve linç operasyonu başlatıldığını öne sürdü.

Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medya kullanıcıları, İYİ Partili Özveren'in Semiha Yıldırım hakkındaki çirkin paylaşımına sosyal medyada tepki yağıyor.

Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
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