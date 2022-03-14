Semih Öztürk neden ayrıldı? Survivor Ekstra Semih Öztürk ayrıldı mı, neden yok?

Semih Öztürk neden ayrıldı sorusunun yanıtı, Survivor Ekstra izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

SEMİH ÖZTÜRK AYRILDI MI?

Semih Öztürk'ün programdan ayrılıp ayrılmadığına dair detayı veren isim Furkan Dede oldu. Furkan Dede açıklamasında "Bugün netleştiği için söylüyorum ; Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezon bizimle birlikte olamayacak" dedi.

SEMİH ÖZTÜRK NEDEN YOK?

Semih Öztürk'ün karısının Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası vardı ancak konuya dair net bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" dedi. Kurretülayn Matur'un bu paylaşımını Alpay Kazan için yaptığı ileri sürüldü.

SEMİH ÖZTÜRK KOVULDU İDDİASI

Sosyal medyada yayılan iddiaya göre şimdilerde TV8 yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur'un paylaşımının kanal yönetiminde sorun çıkardığı hatta Öztürk'ün işine son verildiği ileri sürüldü. Öztürk'ün dün gece yayınlanan programa çıkmaması da iddiaları güçlendirdi. Survivor Ekstra'nın dün yayınlanan bölümünde Semih Öztürk'ün yerine İhsan Tarkan'ın oturduğu görüldü. Gündeme bomba gibi düşen konuyla ilgili Öztürk'ten henüz bir açıklama gelmedi. Semih Öztürk'ün programa çıkmaması da Twitter'da gündem oldu.

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