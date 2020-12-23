Semih Öztürk kimdir? Semih Öztürk hayatı ve biyografisi! Semih Öztürk kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Semih Öztürk kimdir? Semih Öztürk hayatı ve biyografisi! Semih Öztürk kaç yaşında, nereli?

23.12.2020 08:50 | Son Güncelleme: 23.12.2020 08:55
Semih Öztürk kimdir? Semih Öztürk hayatı ve biyografisi! Semih Öztürk kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Semih Öztürk, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Semih Öztürk hakkında merak edilenler. Semih Öztürk hayatı ve biyografisi. Semih Öztürk kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Semih Öztürk merak konusu oldu. İşte Semih Öztürk hakkında merak edilen Semih Öztürk kimdir, Semih Öztürk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada yarıştı. Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Cahit Özkan Özlem Zengin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pelin Karahan Aslı Tandoğan Birkan Sokullu Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Çağdaş Atan Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Göztepe Otomobil İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Semih Öztürk kimdir? Semih Öztürk hayatı ve biyografisi! Semih Öztürk kaç yaşında, nereli? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 08:54:45. #1.14#
title