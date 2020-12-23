Semih Öztürk kimdir? Semih Öztürk hayatı ve biyografisi! Semih Öztürk kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Semih Öztürk, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Semih Öztürk hakkında merak edilenler. Semih Öztürk hayatı ve biyografisi. Semih Öztürk kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Semih Öztürk merak konusu oldu. İşte Semih Öztürk hakkında merak edilen Semih Öztürk kimdir, Semih Öztürk hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada yarıştı. Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı.