Semih Kandemir ve (DEDE) Hilmi Soral kimdir, kaç yaşında? Hilmi dede kimdir? O Ses Türkiye Semih kimdir?

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O SES TÜRKİYE SEMİH KANDEMİR VE HİLMİ SORAL KİMDİR?

Semih Kandemir - Hilmi Soral, Bursa'da yaşamaktadırlar. Semih Kandemir 35, Hilmi Soral ise 70 yaşındadır. 2016 yılında bu zamana kadar birlikte Bursa ve çevre illerde sahne aldılar.

Hilmi Soral, emekli olduğunu ve müziği bıraktığını söylediği zamanda Semih Kandemir, bunu duyunca Hilmi Soral'a teklif götürüyor ve sonrasında yola birlikte devam ediyorlar.

İlk olarak ufak kafelerde şarkı söylediklerini açıklayan Semih Kandemir, güzel bir şarkıları olduklarını ve tüm jüriyi çevirmeyi düşündüklerini söylemişti.

Semih Kandemir - Hilmi Soral ilk turda "Ya Evde Yoksan" şarkısını söylediler ve Beyazıt Öztürk'ün takımında yer almaktadırlar.

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