Semicenk - Düşer Aklıma şarkı sözleri! Semicenk - Düşer Aklıma dinle! Düşer Aklıma sözleri!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Semicenk'in kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Düşer Aklıma şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Semicenk - Düşer Aklıma şarkı sözleri! Semicenk - Düşer Aklıma dinle! Semicenk Düşer Aklıma sözleri! Düşer Aklıma şarkı sözü! İşte detaylar...
Semicenk Düşer Aklıma şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Düşer Aklıma şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Semicenk Düşer Aklıma şarkısının sözleri...
Düşer aklıma bomboş gidişlerin
Bilemem manasını hüzünlerin
Yine sev beni yine beklerim
Beni kendinden vazgeçer gibi
***
Düşer aklıma bomboş gidişlerin
Bilemem manasını hüzünlerin
Yine sev beni yine beklerim
Beni kendinden vazgeçer gibi
***
Bir süre yanıldım
Ayıldım
Gerçeği sevemedim kaçırdım
Aklımı yoluna yatırdım bekledim
Yetmedi şaşırdım
Son kalemiz yine sabırdı
O da yıkıldı düşlerim gibi
***
Düşer aklıma bomboş gidişlerin
Bilemem manasını hüzünlerin
Yine sev beni yine beklerim
Beni kendinden vazgeçer gibi
***
Düşer aklıma bomboş gidişlerin
Bilemem manasını hüzünlerin
Yine sev beni yine beklerim
Beni kendinden vazgeçer gibi
- Söz - Müzik: Semicenk
- Düzenleme: İlkan Günüç
- Mix - Mastering: İlkan Günüç
- Prodüktör: Hazar Ekşioğlu
- Yönetmen: Emre Alev
- Görüntü Yönetmeni: Kaan Sarma
- Işık: Eva Light
- Styling: Sinem Günüç
- Prodüksiyon Amiri: Mert Ekşi
- Set Amiri: Emirhan Yörükoğlu
- Post Prodüksiyon: SRM Production/ Maksat Montaj Olsun