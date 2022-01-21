Semicenk - Düşer Aklıma şarkı sözleri! Semicenk - Düşer Aklıma dinle! Düşer Aklıma sözleri! - Haberler
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Semicenk - Düşer Aklıma şarkı sözleri! Semicenk - Düşer Aklıma dinle! Düşer Aklıma sözleri!

Semicenk - Düşer Aklıma şarkı sözleri! Semicenk - Düşer Aklıma dinle! Düşer Aklıma sözleri!
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Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Semicenk'in kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Düşer Aklıma şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Semicenk - Düşer Aklıma şarkı sözleri! Semicenk - Düşer Aklıma dinle! Semicenk Düşer Aklıma sözleri! Düşer Aklıma şarkı sözü! İşte detaylar...

Semicenk Düşer Aklıma şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Düşer Aklıma şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Semicenk Düşer Aklıma şarkısının sözleri...

Düşer aklıma bomboş gidişlerin

Bilemem manasını hüzünlerin

Yine sev beni yine beklerim

Beni kendinden vazgeçer gibi

***

Düşer aklıma bomboş gidişlerin

Bilemem manasını hüzünlerin

Yine sev beni yine beklerim

Beni kendinden vazgeçer gibi

***

Bir süre yanıldım

Ayıldım

Gerçeği sevemedim kaçırdım

Aklımı yoluna yatırdım bekledim

Yetmedi şaşırdım

Son kalemiz yine sabırdı

O da yıkıldı düşlerim gibi

***

Düşer aklıma bomboş gidişlerin

Bilemem manasını hüzünlerin

Yine sev beni yine beklerim

Beni kendinden vazgeçer gibi

***

Düşer aklıma bomboş gidişlerin

Bilemem manasını hüzünlerin

Yine sev beni yine beklerim

Beni kendinden vazgeçer gibi

  • Söz - Müzik: Semicenk
  • Düzenleme: İlkan Günüç
  • Mix - Mastering: İlkan Günüç
  • Prodüktör: Hazar Ekşioğlu
  • Yönetmen: Emre Alev
  • Görüntü Yönetmeni: Kaan Sarma
  • Işık: Eva Light
  • Styling: Sinem Günüç
  • Prodüksiyon Amiri: Mert Ekşi
  • Set Amiri: Emirhan Yörükoğlu
  • Post Prodüksiyon: SRM Production/ Maksat Montaj Olsun

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