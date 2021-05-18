Şemdinli Kaymakamı Güven esnafı ziyaret etti
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kaymakam Yakup Güven, esnaf ziyaretinde bulundu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kaymakam Yakup Güven, esnaf ziyaretinde bulundu.
Güven, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ile ilçe merkezinde bir araya geldiği iş yeri sahiplerinin sıkıntılarını dinledi.
Vatandaşlarla çay içen Güven, ziyaretleri sırasında dile getirilen sorun ve taleplerin giderilmesi konusunda gereken gayreti göstereceklerini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz