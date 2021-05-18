Şemdinli Kaymakamı Güven esnafı ziyaret etti
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Şemdinli Kaymakamı Güven esnafı ziyaret etti

Şemdinli Kaymakamı Güven esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kaymakam Yakup Güven, esnaf ziyaretinde bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kaymakam Yakup Güven, esnaf ziyaretinde bulundu.

Güven, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ile ilçe merkezinde bir araya geldiği iş yeri sahiplerinin sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşlarla çay içen Güven, ziyaretleri sırasında dile getirilen sorun ve taleplerin giderilmesi konusunda gereken gayreti göstereceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

Erdoğan: 'İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.'
Erdoğan: "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."
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