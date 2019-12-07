Şemdinli Kaymakamı Güven'den köy ziyaretleri

07.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:50

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven'in köy ziyaretleri devam ediyor.



İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ile birlikte köyleri ziyaret eden Kaymakam Yakup Güven Üzümkıran ve Akbal köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında köy sakinleri ile sohbet eden Güven, onların sıkıntılarını dinledi.



Daha sonra beraberindekilerle Üzümkıran İlkokulunu ziyaret eden Güven, öğrencilere kitap ve boya kalemi hediye etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA