Şemdinli'de vatandaşlar terörden arındırılan Aktütün bölgesinde Türk bayraklarıyla halay çekti
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Şemdinli'de vatandaşlar terörden arındırılan Aktütün bölgesinde Türk bayraklarıyla halay çekti

Şemdinli'de vatandaşlar terörden arındırılan Aktütün bölgesinde Türk bayraklarıyla halay çekti
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Kültür Sanat

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, huzur ve güven ortamının tesis edildiği Aktütün bölgesinde piknik yaptı, Türk bayraklarıyla halay çekti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, huzur ve güven ortamının tesis edildiği Aktütün bölgesinde piknik yaptı, Türk bayraklarıyla halay çekti.

Şemdinli Belediyesi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Aktütün köyüne bağlı Yeşilgöl'de etkinlik düzenledi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran ile vatandaşlar, 3 bin 450 rakımlı bölgeye giderek yıllardır yasaklı olan yerde eşsiz doğanın tadını çıkardı.

Gölde yüzen, piknik yapan, fotoğraf çeken vatandaşlar, Türk bayraklarıyla halay çekerek güzel bir gün geçirdi.

"Bölgeyi turizme kazandıracağız"

Belediye Başkanı Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedelerinin, babalarının yıllarca yayla kültürüyle yaşadığı bölgeye ilk kez geldikleri için mutlu ve huzurlu olduklarını söyledi.

Böyle bir fırsat sağladıkları için hükümete, güvenlik güçlerine teşekkür eden Saklı, şöyle konuştu:

"Bu bölgeler malum yıllardır terörden dolayı girilmeyen yerlerdi. Son yıllarda huzur ortamı oluştu, insanlarımız burada istedikleri gibi eğleniyor, nefes alıyor ve bu güzellikleri yaşıyor. Bölgenin turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Daha önce güvenlikten dolayı böyle bir fırsatımız olmadı. Ama bundan sonra hepimize büyük sorumluluk ve iş düşüyor. Burayı mutlaka turizme açmamız lazım. Özellikle doğa turizmi açısından insanların hiçbir yerde göremeyeceği güzellikler var. Buraların tanıtımı için çalışmalarımız olacak."

"Festival havasında eğleniyoruz, mutluyuz"

AK Parti İlçe Başkanı Şakar ise bölgenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle terörden temizlendiğini aktararak, "Şemdinlimizde huzur var. Burayla Trabzon'daki Uzungöl arasında hiçbir fark yok. İnsanları buradaki güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Buralara yıllardır terörden dolayı kimse gelemiyordu. Bugün buradayız festival havasında insanlarımızla eğleniyoruz, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan İsmail Altun da etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "İlk defa geliyorum. Buralar daha önce çatışmaların yaşandığı bir yerdi. Devletimizin sayesinde huzura kavuştu. Devletimize, güvenlik güçlerine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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