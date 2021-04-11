Şemdinli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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Şemdinli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Haberler | 3. Sayfa

- Şemdinli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

- Şemdinli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan 'EREN-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyü kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetinde bir mağara içerisinde bulunan 12 adet mavi renkli 125 litrelik jelikan bidon içerisinde; 1 adet bixi mekanizması ve bixi bakım kiti, 1 adet güneş paneli, 1 adet monte hamili, 2 adet 12 volt'luk akü, 5 parça halinde yaklaşık 50 metre elektrik kablosu, 1 adet 60 amper akü, 1 adet kasatura, 1 adet şemsiye, 6 paket 15 kilogram çay, 6 paket 10 kilogram tuz,100 kilogram toz şeker, 67 litre yağ, 5 kilogram salça, 30 paket hazır çorba, 5 kilogram bulgur, 20 kilogram makarna, 10 kilogram pekmez/tahin, 10 kilogram çamaşır deterjanı, 20 adet sabun, 115 paket sigara, 3 kilogram çikolata, 10 kilogram pirinç, 2 çift ayakkabı, 3 adet uyku tulumu, 3 adet mont, 20 paket toz maya, 2 adet met, 2 adet panço yağmurluk, 1 adet kamuflajlı sırt çantası, 1 adet elektrikli su ısıtıcısı, 4 adet bel kuşağı, 1 adet kürek, 3 adet pil bloğu, 10 adet metal kaşık, 15 adet tabak tencere, 10 metre yeşil renkli halat ile muhtelif giyim ve gıda maddeleri ele geçirilmiştir.

Şemdinli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Şemdinli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Şemdinli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Şemdinli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ

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