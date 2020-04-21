Şemdinli'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım Şemdinli ilçesinde hayırsever iş insanları ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Şemdinli ilçesinde hayırsever iş insanları ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Şemdinlili hayırsever Celal ve Sabri Özel'in hem ramazan ayı hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye gönderdiği yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Hayırseverlerin ilçe merkezi ve köylerde belirlediği yaklaşık 2 bin 500 aileye un, 1500 aileye de erzak paketi dağıtıldı.

Vatandaşlardan Oğuz Fırat, yaptığı açıklamada, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Virüsle mücadele ediyoruz. Bu süreçte Celal ve Sabri Özel'in yaptığı yardımlar çok önemli. Allah razı olsun. Her yıl yardım yapıyorlar." dedi.

Kaynak: AA