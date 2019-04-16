Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, Mazbatasını Aldı

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Şemdinli Belediye Başkanı seçilen Tahir Saklı, mazbatasını alarak göreve başladı.

Saklı, yaptığı açıklamada, seçim öncesi ev eve gezerek vatandaşlardan destek istediklerini söyledi.

Bu desteği aldıklarını şimdi de vatandaşların kendilerinden talepleri olduğunu anlatan Saklı, "Biz de bugünden itibaren bu talepleri yerine getireceğiz. Bizim sloganımız 'belediye işi gönül işi'. Gönül deyince, ayrım yapmadan bütün insanlara herkese eşit davranma anlamına geliyor. Şemdinli Türkiye'de farklı bir ilçe, herkes birbirini tanıyor. Kimin oy verip vermediği önemli değil. Biz herkese eşit şekilde, devletimizin bize verdiği imkanlar dahilinde hizmet sunacağız." dedi.

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti 1. sıra milletvekil adayı olan Ahmet Budak'ın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesine de değinen Saklı, "Budak bu davanın bir ferdiydi. Bu dava için canını feda etmiş bir arkadaş. Burada onu yad etmemin sebebi, gerçekten Şemdinli'de insanlara hizmet için öncülük yapmış birisiydi. Bizim de AK Parti ailesi olarak ona karşı bir vefa borcumuz vardı. Seçimi kazandığımız gün kabrini ziyaret ederek bu borcumuzu yerine getirmiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA