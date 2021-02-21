Şemdin Sakık kimdir? Şemdin Sakık nerede, ne zaman yakalandı?

Sırrı Sakık'ın kardeşi olan Şemdin Sakık, 13 Nisan 1998 tarihinde Kuzey Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen bir askeri operasyonda kardeşi Arif Sakık'la birlikte yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir. Peki, Şemdin Sakık kimdir? Şemdin Sakık nerede, ne zaman yakalandı?

Kod adı ile Parmaksız Zeki, eski üst düzey PKK militanı olan Şemdin Sakık, 1993 Bingöl saldırısı olmak üzere PKK'nın gerçekleştirdiği çeşitli eylemleri planlamış ve yönetmiştir. Ergenekon davasında ise ''Deniz'' kod adı ile gizli tanıklık yapmıştır. İşte Şemdin Sakık hakkında detaylar...

ŞEMDİN SAKIK KİMDİR?

Şemdin Sakık kod adı ile Parmaksız Zeki (d. 1959, Yörecik, Muş), PKK militanı ve yazar.

PKK'ya katılış nedenlerini "aile baskısı, ağalığa isyan ve devlet baskısı" olarak sıralayan Sakık, örgütün dağ kadrosunda 18 yıl kaldı. 15 Mart 1998'de örgütten ayrılıp KDP peşmergelerine sığındı.

13 Nisan 1998'de Kuzey Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen bir askeri operasyonda kardeşi Arif Sakık ile birlikte yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonda "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın kullanıldığı yıllar sonra Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından doğrulanmıştır.

Sakık, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinde "devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylemler yapmak" suçundan yargılandı ve idam cezasına çarptırıldı.

Cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrildi. 28 Şubat andıcını zorla imzalaması için Astsubay Ali Kaya tarafıdan ağzına tabanca namlusunun sokulduğunu dile getirmiştir. Astsubay Kaya, daha sonra Şemdinli olayından mahkûm olmuştur.

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde kalan Sakık'ın, Pişmanlık Yasası ve Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak için yaptığı başvurular mahkeme tarafından reddedildi.2010'da bir suikast girişimine hedef olmuştur.

Ayrıca Ergenekon Davası'nda gizli tanık olarak "Deniz" kod adı ile ifade veren kişinin Sakık olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yazdığı "Apo" isimli kitapta Abdullah Öcalan'ı ağır bir dille eleştirmiştir. 2012 yılında İmralı'da Bir Tiran: Abdullah Öcalan adlı deneme türündeki kitabını yayımladı.

Sırrı Sakık'ın kardeşidir.