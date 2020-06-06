Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
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Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu

Survivor 2020'de sembol oyununu kazanarak çeyrek finale kalma hakkını kazanan isim Elif oldu. 7 erkek yarışmacıyı geride bırakarak birinci olan Elif, performansıyla oyuna damgasını vurdu.

06.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:39

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam 89. bölümüyle ekrana geldi. Sembol oyunu finalini oynayan yarışmacılar, çeyrek finale kalmak için kıyasıya mücadele etti.

ELİF HERKESİ SOLLADI

Oyunda kazanan kişinin çeyrek finale direk kalacak olması ve iki hafta dokunulmaz olacak olması yarışmacıları iyice hırslandırdı. Yarışmacıların her birine üçer can verildiği oyunda daha önce kazanılan her sembol için birer can daha eklendi. Bu şekilde en çok canı olan yarışmacı mavi takımdan Nisa oldu. Kadın-erkek yarışmacı eşleşmelerinde yer aldığı oyunda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Karşılıklı oynanan oyunlar sonrasında canı biten yarışmacılar, teker teker oyundan çıktı.

Kırmızı takımdan Sercan, Berkan ve Elif, birer canları ile son üçe kaldılar. Berkan, ilk olarak Sercan'ı yendi ve sonrasında Elif'le parkura çıktı. Nefes kesen mücadele sonunda Survivor Elif, sembol oyununu kazanan isim oldu. Böylece Elif, Survivor 2020'de çeyrek finale kalan ilk isim oldu.

Sembol oyununu kazan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu

7 ERKEĞİ GERİDE BIRAKTI

7 erkek, 2 kadın rakibini geride bırakarak birinci olan Elif, arkadaşları tarafından dakikalarca alkışladı. İki haftalık dokunulmazlık kazanan Survivor Elif, kazandığı yemek ödülünü Sercan ve Berkan'la paylaştı.

Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
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