Sema Bekmez kimdir? Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez nereli, neden öldü?

Usta sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Sema Bekmez eşi kim sorusunu araştırıyor. Şarkıları ve besteleri ile dikkat çeken Göğebakan ile yaptığı evlilik nedeniyle adından söz ettirmişti. Sema Bekmez biyografisi haberimizde.

Sema Bekmez kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Menajer/organizatör olarak görev yapan Bekmez hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Sema Bekmez nereli? Sema Bekmez ile Murat Göğebakan neden ayrıldı? İşte, Sema Bekmez hayatına dair ayrıntılar...

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Bekmez, 2000 yılında şarkıcı Murat Göğebakan ile hayatını birleştirmiş ve bu gelişme ile tanınmıştı. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. Bu evlilikten ise çiftin Bülent isminde bir oğulu dünyaya geldi. Sema Bekmez menajer - organizatör olarak tanınıyordu.

2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez'le ayrılmıştı. Evliliğin bitmesine neden olarak da ihanet iddiası gösterildi. 31 Temmuz 2014 yılında Murat Göğebakan yaşamını yitirdi. Böylelikle çift 2011'de kesin olarak boşandı. Sema Bekmez, 6 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez'in şeker komasına girdiği belirtildi.