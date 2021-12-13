Selva, sokak ortasında öldürülmüş olarak bulundu (2)

ŞANLIURFA (DHA) - EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Şanlıurfa'da, sokak ortasında bıçaklanmış olarak cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Selva El Hinedi'nin (22) evlilik teklifini kabul etmediği Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğü, şüphelinin da kaçtığı ortaya çıktı.