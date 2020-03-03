Selmi Andak şarkılarına füsunSu yorumu!

03.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:07

1995 yılında Arzu Ece ile birlikte Eurovision şarkı yarışmasında Melih Kibar şarkısıyla Türkiye 'yi temsil eden , uzun yıllardır özel organizasyonlarda , orkestrası ile sahne alan füsunSu arşivinde yer alan bir çok eserini Youtube kanalında ve tüm dijital platformlar da yayımlamaya başladı. Aynı zamanda; 2002 yılında Varna Uluslararası DiscoveryŞarkı Yarışmas'ındafüsunSu'ya ''En İyi Artistlik Performans Ödülü '' getirensözleri Nezih Topuzlu 'ya ait, müziği Selmi Andak şarkısı olan ''YAŞAMAK ''dafüsunSu yorumu ileyeniden yorumlandı. Selmi Andakimzalı iki şarkı Loras Prodüksiyon etiketiyletüm dijital platformlarda yerini aldı.

Loras Stüdyolarında kaydedilen''Acılar Sürekli Olamaz'' ve ''Yaşamak'' adlıözel şarkıların yeni düzenlemesi Ogün Sayharman imzası taşıyor .

Kaynak: Bültenler