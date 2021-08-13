Selin yıktığı Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı çağrı: Lütfen sesimizi duyun

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış, önüne geleni yıktı geçti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sosyal medyadan kubracelik95 adlı bir kullanıcı, yardım çağrısında bulundu. kubracelik95, "Şu anda hiçbir ihtiyacımızı giderebileceğimiz bir yer yok. Yok o yüzden lütfen sessimizi duyun. Buraya yardım gerekiyor" dedi.

Batı Karadeniz bölgesindeki Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesi başta olmak üzere Bartın ile Sinop'ta etkili olan sağank yağış, büyük hasara yol açtı. Binaların yıkıldığı, araçların apartman aralarında kaldığı ve en kötüsü de can kayıplarının yaşandığı bölgede şu ana kadar 17 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Ekiplerin var gücüyle arama - kurtarma çalışmalarına devam ettiği bölgeden iyi haberler beklenirken, sosyal medyada kubracelik95 adlı kullanıcı tarafından yapılan paylaşım dikkat çekti.

"MARKET, MANAV, ECZANE KALMADI"

Sel felaketi nedeniyle market, manav ve eczanelerin kapandığını belirten kubracelik95, "Videomun altına ünlüleri etkileyin. Sesimizi duyurun. Aklınıza kim geliyorsa. Burada şu an hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Market, manav, eczane hiçbir şey kalmadı. Çocukların ihtiyaçları çok çok önemli. Bebek mamalarına ihtiyacımız var" dedi.

"BOZKURT RESMEN SİLİNDİ"

Sel felaketinin büyüklüğünü anlatan kubracelik95, "Hava şartları burada çöktü. İnsanlar hala evlerin çatılarında bekliyorlar. Bozkurt silindi resmen. Bozkurt afet bölgesi ilan edilsin. Ünlülerden, aklınıza gelen herkesten yardım isteyin. Rica ediyorum" ifadelerini kullandı.