Selin Yağcıoğlu kimdir? Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi! Selin Yağcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Selin Yağcıoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Selin Yağcıoğlu hakkında merak edilenler. Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi. Selin Yağcıoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selin Yağcıoğlu merak konusu oldu. İşte Selin Yağcıoğlu hakkında merak edilen Selin Yağcıoğlu kimdir, Selin Yağcıoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

15 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur. İstanbul doğumlu olan Yağcıoğlu, 31 yaşındadır.

169 cm boyunda ve 50 kilodur.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunudur. 2 yıllık spor spikerliği deneyiminin ardından 2017'den bu yana insan kaynakları alanında çalışmaktadır.

Selin Yağcıoğlu, 2 yıl boyunca spor spikerliği yapmış ve en çok bu dönemde tanınmıştır. 1,5 yıl FB TV'de, 6 ay boyunca A Spor'da çalışmıştır.