Selin vurduğu Rize'de hasar tespit çalışmaları sürüyor (2) ŞELALE BÖLGESİNDE MAHSUR KALAN 46 KİŞİ KURTARILDIRize'nin Çayeli ilçesinde, sağanak sonrası Ağaran Şelalesi'nin taşması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda yol ulaşıma kapandı.

ŞELALE BÖLGESİNDE MAHSUR KALAN 46 KİŞİ KURTARILDI

Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanak sonrası Ağaran Şelalesi'nin taşması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda yol ulaşıma kapandı. Şelaleyi görmeye giden 3'ü çocuk 46 kişi, taşkın nedeniyle bir tesiste mahsur kaldı. Çayeli Kaymakamlığı'na ulaşan kişilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçildi. Havadan bölgeye ulaşamayan ekipler, tesise sığınan kişilere önce patika yollardan gıda malzemesi ulaştırdı. Mahsur kalanlar için bugün AFAD, Rize Arama Kurtarma (RİKE), UMKE ve Jandarma'dan oluşan ekip yaya olarak ulaştığı bölgede mahsur kalanları patika yollardan ilçeye doğru indirdi. Zorlu kurtarma anları görüntülendi.

SELDE HAYATINI KAYBEDEN KADIN TOPRAĞA VERİLKDİ

Rize'nin Çayeli ilçesindeki selde hayatını kaybeden Havva Tüysüzoğlu (82) için Merkez Hacı Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye kadının yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından kadının cenazesi Köprübaşı köyünde toprağa verildi.

Kaynak: DHA