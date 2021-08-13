Selin vurduğu Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler
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Selin vurduğu Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki gün boyunca çatıda çıkarak hayatta kaldıklarını belirten talihsiz kadın, "Eve giremedik. Orada sabahladık. Gözümüzün önünde evler gitti. Sevdiklerimiz bize el sallayarak gittiler" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlardan sonra dün Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel ve heyelanlar yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede iki gün boyunca çatıda kalarak hayatta kaldıklarını belirten talihsiz kadının anlattıkları ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

"BİZE EL SALLAYARAK GİTTİLER"

Aç susuz iki gün boyunca çatıda kaldıklarını ve bu sayede kurtulduklarını belirte talihsiz kadın, "Evler gözümüzün önünde gitti. Sevdiklerimiz can verdiler gözümüzün önünde... Bize el sallayarak gittiler. Biz çatıda kaldık iki gece boyunca. Eve giremedik. Girme imkanımız yoktu. Oraya oturduk, hiç uyumadan orada sabahladık. Çok şeyler yaşadık, felaketti. Allah kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Selin vurduğu Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Haber Yorumları (2)
KOBRA MURAT : Daha bugun sel oldugunu ogrenen bir kitle var.
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ZEYNEP NURSEN: Sevdiğinin sele kapılıp sana el sallayarak ölüme gitmesi ... ne korkunç
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500
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Selin vurduğu Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler - Haberler
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