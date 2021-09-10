SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANDI
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SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

DURUŞMA 15 DAKİKA SÜRDÜ

Beykoz Adliyesi'ne Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, aynı lüks otomobilin içinde geldi. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Ciğerci ve Çıra, anlaşmalı olarak boşandı. Duruşma yaklaşık 15 dakika kadar sürdü. Adliyeden beraber çıkarlarken Selin Ciğerci, basın mensuplarının sorularına karşılık 'Herkes için hayırlı olsun' dedi. Ciğerci ve Çıra farklı lüks otomobillere binerek adliyeden ayrıldı.

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANDI
SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANDI
SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANDI
SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA BOŞANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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