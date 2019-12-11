Selin Ciğerci: O arabanın aynısından 8 yıl önce de vardı
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Selin Ciğerci: O arabanın aynısından 8 yıl önce de vardı

Selin Ciğerci ile Tuzlaspor'un oyuncusu Gökhan Çıra çifti Yaşar İpek'i sahne aldığı mekanda izledi.

11.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:46

ile Tuzlaspor'un oyuncusu çifti 'i sahne aldığı mekanda izledi. Bülent Ersoy'un kadrosunda sahne almaya başlayan Ciğerci tv100'de cumartesi günleri saat 09.00'da ekrana gelen " Hattı" programına konuştu.

Geçen hafta 1,5 milyonluk araçla Nişantaşı'nda görüntülenen Ciğerci "O araçtan bende 8 yıl önce de vardı" dedi. Ameliyat olan Gökhan Çıra Galatasaray maçında mutlaka oynayacağını söyledi.



Haber Videosu

: Selin Ciğerci: O arabanın aynısından 8 yıl önce de vardı
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