: Selin Ciğerci: O arabanın aynısından 8 yıl önce de vardı

11.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:46

Selin Ciğerci ile Tuzlaspor'un oyuncusu Gökhan Çıra çifti Yaşar İpek'i sahne aldığı mekanda izledi. Bülent Ersoy'un kadrosunda sahne almaya başlayan Ciğerci tv100'de cumartesi günleri saat 09.00'da ekrana gelen "Magazin Hattı" programına konuştu.

Geçen hafta 1,5 milyonluk araçla Nişantaşı'nda görüntülenen Ciğerci "O araçtan bende 8 yıl önce de vardı" dedi. Ameliyat olan Gökhan Çıra Galatasaray maçında mutlaka oynayacağını söyledi.

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