Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci hayatı ve biyografisi! Selin Ciğerci kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selin Ciğerci merak konusu oldu. İşte Selin Ciğerci hakkında merak edilen Selin Ciğerci kimdir, Selin Ciğerci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

• Doğum tarihi: 4 Nisan 1984

• Kaç yaşında: 37 yaşında

• Nereli: İstanbul

Selin Ciğerci (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü, şarkıcı ve iş kadını. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 36 yaşındaki Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı Selin Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur.

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