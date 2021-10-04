Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci hayatı ve biyografisi! Selin Ciğerci kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Selin Ciğerci merak konusu oldu. İşte Selin Ciğerci hakkında merak edilen Selin Ciğerci kimdir, Selin Ciğerci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Nisan 1984

Kaç yaşında: 37 yaşında

Nereli: İstanbul

Selin Ciğerci (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü, şarkıcı ve iş kadını. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakâr bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci'nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının (Defacto)[2] sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar.Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

Ciğerci, 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir. Ciğerci, 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.

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