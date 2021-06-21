Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci eşi kim? Selin Ciğerci kaç yaşında?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile dikkat çeken Selin Ciğerci araştırılıyor. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci eşi kim? Selin Ciğerci kaç yaşında? Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile dikkat çeken Selin Ciğerci araştırılıyor. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci eşi kim? Selin Ciğerci kaç yaşında? Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında?

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

4 Nisan 1984 yılında dünyaya geldi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu'dur. Zeytinburnu'nda büyüyen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause'nin sunduğu yarışma programı Wipeout'a katıldı. Birçok ünlü isim ile yakın arkadaştır, 2018 Haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkardı, şarkıya Ebru Polat da eşlik etti. 2019 yaz aylarında ''Hikaye'' isimli şarkısına klip çekti. ''Selinbeauty'' adında kendi kozmetik markasını yarattı.

SELİN CİĞERCİ EŞİ KİM?

Futbolcu Gökhan Çıra ile 2019 Ekim ayında nikah masasına oturdu. Halen evli olan çift, sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunuyor.