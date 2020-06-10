Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın vefatıyla yıkıldı
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Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın vefatıyla yıkıldı

Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkılan ünlü fenomen Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın vefatıyla yıkıldı
10.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:22

"Ablan star bebeğim" sözüyle hafızalara kazınan 31 yaşındaki fenomen Caner Çalışır, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.& ; Yakın arkadaşının ölüm haberini alan Selin Ciğerci ise yaşadığı acıyla adeta yıkıldı.

'MEKANIN CENNET OLSUN ARKADAŞIM'

Caner Çalışır bir ara yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin Ciğerci, birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Bugün hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum. Mekanın cennet olsun arkadaşım" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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