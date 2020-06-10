Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden
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Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkılan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum" diyerek acısını paylaştı.

10.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:52

"Ablan star bebeğim" sözüyle hafızalara kazınan 31 yaşındaki fenomen Caner Çalışır, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Yakın arkadaşının ölüm haberini alan Selin Ciğerci ise yaşadığı acıyla adeta yıkıldı.

"HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNLERİNDEN"

Caner Çalışır bir ara yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin Ciğerci, birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Bugün hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum. Mekanın cennet olsun arkadaşım" dedi.

Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden
Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden

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