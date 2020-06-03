Selin Ciğerci bebek sahibi oluyor Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu: "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum.

Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu: "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın evladımızı seneye kucağımıza alalım. Kaynak: Hürriyet