Selin Ciğerci bebek sahibi oluyor
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Selin Ciğerci bebek sahibi oluyor

Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu: "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum.

Selin Ciğerci bebek sahibi oluyor
03.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:48

Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu: "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın evladımızı seneye kucağımıza alalım.

Kaynak: Hürriyet

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