Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı
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Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı

01.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:05

Kendi kozmetik markasını çıkardıktan sonra yoğun bir iş temposuna giren Selin Ciğerci, İstanbul'dan Marmaris'e tatile giderken 27 bin TL'ye helikopter kiraladı.

Kendi markasını çıkardıktan sonra dünyaca ünlü marka çantalarını ve ultra lüks arabalarıyla gündeme gelen iş kadını Selin Ciğerci, yeni bir olayla adından söz ettirdi. Lamborghini Huracan'dan sonra Rolls-Royce marka arabasıyla gündem olan Selin Ciğerci şimdi de helikopter kiraladı.

HELİKOPTER POZLARINI PAYLAŞTI

Lüks harcamalarıyla her daim gündemde kalan Ciğerci, helikopter seyahati için de 27 bin TL ödedi. Ciğerci, helikopter içinde verdiği pozları da 2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ciğerci, peş peşe yaptığı paylaşımlarını "Bu fotoğrafların altına ne yazılır ki" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı
Haber Yorumları (28)
ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: VERGİSİNİ VERDİKDEN SONRA KAZANDIĞINI İSTEDİĞİ GİBİ HARCAR.
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BOŞ YAPMA: Görmemiş
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TATİL YAPAMADIM: 40 yaşını aştım. Üniversite lisans mezunuyum. Ömrümde bir kez olsun tatile çıkmadım. Gittiğim şehir dışı yolculuklar da mutlaka iş için olmuştur. Ondan da zaten bir şey anlamadım. en son geçen yıl gittim şehirler arası yolculuk o da 2 gün o da ağır derecede hasta ziyareti. vay be bir tatil için o da helikopter gezisi için 27 bin TL. . . . Ömrümde yılda bir kez bir kaç günlüğüne olsun 500 TL ayıramadım ( hani o parayla da ne kadar nasıl tatil yapılır bilmem ya?) Ah. . .
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