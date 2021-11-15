Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra fena yakalandı

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti magazin gündeminden düşmüyor.

Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, evliliklerini 10 Eylül 2021 tarihinde, anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırmıştı. İkili mal varlıklarını bölüşürken iş ortaklıklarını devam ettiriyordu.

Ancak Ciğerci yaptığı bir açıklamada bu ortaklığı da bitirmeyi düşündüğünü söylemiş bir süre sonra da yeni bir aşka yelken açmıştı.

FENA YAKALANDI

Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, TV8 kameralarına trafikte bir kadınla yakalandı. Yeni bir aşk yaşadığı iddiası gündem olan Çıra bu sorulara yanıt vermezken eski karısı Ciğerci'nin iş anlaşmasını bitirmeyi düşünmesi sorusuna ise imalı bir yanıt verdi.

"BİZ KİMSEYİ ZORLA TUTMUYORUZ"

Gökhan Çıra bu konuda gelen sorulara "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür" cevabını verdi.

Öte yandan Çıra'nın yanındaki kişinin Brezilyalı olduğu ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.