Selimiye Meydanındaki mehteran konseri izleyenleri büyüledi Edirne'de Selimiye Meydanındaki mehteran konseri coşkuyla izlendi.

Edirne'de Selimiye Meydanındaki mehteran konseri coşkuyla izlendi.

TRT'nin bayram programı çekimleri için Eyüp Belediyesi Mehter Takımı Selimiye Meydanında konser verdi.

Mehter, Ceddin deden, Ey şanlı ordu, Hücum ve Fetih marşlarını seslendirdi.

Konseri vatandaşlar da coşkuyla dinledi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine "Altın üçgen" adı verilen Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camileri içerisinde barındıran yerde mehteran ahenginin çok güzel buluştuğunu söyledi.

Konseri izleyen Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da dinlemeye doyamadığını ifade ederek, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir mekan burası. Edirneli Fatih Sultan Mehmet'in heykeli, Selimiye Camisi ve mehteran. Tam olması gereken yerde bu konser yapılıyor. Tam bir Osmanlı klasiği diye özetleyebilirim. Çok güzel." dedi.

Kaynak: AA