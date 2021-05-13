Son dakika haberi! Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu

Edinilen son dakika haberine göre Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, Türk-İslam mimarisinin zirvesi eşsiz mabet Selimiye Camii'nde, Ramazan Bayramı Namazı coşkusu yaşandı.

Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu

EDİRNE - Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, Türk-İslam mimarisinin zirvesi eşsiz mabet Selimiye Camii'nde, Ramazan Bayramı Namazı coşkusu yaşandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Cami'nde, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci yaşandı.

Tarihi Selimiye'ye yakın mahallelerde oturan Edirneli şanslı vatandaşlar, Ramazan Bayramı Namazı'nı kılmak için Selimiye'nin yolunu tuttu. Ellerini semaya açan vatandaşlar, ülkeyi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin sona ermesi için dualar etti.

Pandemi kuralları çerçevesinde kılındı

Türk-İslam mimarisinin göz bebeği Selimiye'de düzenlenen, bayram namazı programı; sabah ezanının ardından Kur'an-ı Kerim Tilavetleri ile başladı. Sabah Namazı, tesbihat ve zikirin ardından Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç tarafından Ramazan Bayramı konulu vaaz verildi. Vaazın ardından da pandemi kuralları çerçevesinde Ramazan Bayramı Namazı eda edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI