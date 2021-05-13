Son dakika haberi! Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu

İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, Türk-İslam mimarisinin zirvesi eşsiz mabet Selimiye Camii'nde, Ramazan Bayramı Namazı coşkusu yaşandı.

Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu

EDİRNE - Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, Türk-İslam mimarisinin zirvesi eşsiz mabet Selimiye Camii'nde, Ramazan Bayramı Namazı coşkusu yaşandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Cami'nde, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci yaşandı.

Tarihi Selimiye'ye yakın mahallelerde oturan Edirneli şanslı vatandaşlar, Ramazan Bayramı Namazı'nı kılmak için Selimiye'nin yolunu tuttu. Ellerini semaya açan vatandaşlar, ülkeyi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin sona ermesi için dualar etti.

Pandemi kuralları çerçevesinde kılındı

Türk-İslam mimarisinin göz bebeği Selimiye'de düzenlenen, bayram namazı programı; sabah ezanının ardından Kur'an-ı Kerim Tilavetleri ile başladı. Sabah Namazı, tesbihat ve zikirin ardından Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç tarafından Ramazan Bayramı konulu vaaz verildi. Vaazın ardından da pandemi kuralları çerçevesinde Ramazan Bayramı Namazı eda edildi.

Son dakika haberi! Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu
Son dakika haberi! Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu
Son dakika haberi! Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu
Son dakika haberi! Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu
Son dakika haberi! Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu
Son dakika haberi! Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu
Son dakika haberi! Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

Şentop: 'Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın uluslararası hukuka aykırı bu tutum, işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak tavır alması lazım.'
Şentop: "Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın uluslararası hukuka aykırı bu tutum, işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak tavır alması lazım."
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Şentop: '(İsrail'in saldırıları) Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo'
Şentop: "(İsrail'in saldırıları) Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Donald Trump Aykut Erdoğdu Antony Blinken
Magazin Hadise Beren Saat Seda Sayan Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Selimiye Camii'nde Ramazan bayramı namazı coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 08:28:08. #1.16#

title