Selim Yağcı Başkan Taban'ı ziyaret etti

24.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:40

AK Parti Bilecik Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, İnegöl Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Başkan Taban, Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleriyle buluşan Yağcı, belediyeciliğin beşikten mezara her yaşa ve her kesime hitap etmek olduğunu vurguladı.

SİZLERE YOLDAŞ OLACAĞIZ

Ziyaret sırasında konuşan AK Parti Bilecik Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, İnegöl'ün önemine vurgu yaptı. İnegöl'ün Bursa siyasetinde de önemli rol oynadığına dikkat çekerek Hikmet Şahin ve Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ı örnek gösteren Yağcı, "Bu zamana kadar yaptığı çalışmalar sebebiyle Alper Başkanımız ve sizleri de tebrik ediyoruz. İnşallah bizler de öncelikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki'nin de selamlarını getirdik. Onların liderliği ve önderliğinde bir nevi deneyim paylaşımları, bilgi alışverişi içerisinde yerel yönetimler olarak şehirlerimize hizmet noktasındaki bu kutlu yolculukta sizlere yoldaş olmaya, rehber olmaya gayret edeceğiz. Amacımız toplumsal tatmini yakalayabilmek. En doğruyu en doğru zamanda yakalayabilmek. Zamanı ve yaptığınız işi doğru planlamak çok önemli. Belediyecilik beşikten mezara kadar toplumun her kesimindeki insana istediği hizmeti sunabilmektir. Ama siz insan hayatı için gerekli işler dururken başka işlere gereğinden fazla zaman ayırıyorsanız, o iş yanlış olmamakla birlikte zamanlamasıyla tepkiye yol açabilir. Sizlerin de burada gayretleriniz var. İnşallah yapacağınız hizmetlerle milletimizin yüzü gülsün" dedi.

HER KESİME HİTAP EDEN BİR MECLİS

Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl Belediyesi'nin çalışmaları, belediye meclisi, ve projelerle ilgili bilgiler verdi. Taban, "İyi bir ekibimiz olduğunu düşünüyorum. Biz şunu hayal ettik, bir şehri yönetirken o şehrin içerisinde yönetime katkı koyabilecek sadece demografik yapı değil her kesimden kişiler olsun. Ev hanımı da olmalı, çiftçimiz de olmalı, mühendislerimiz, gençlerimiz, bayanlar… Hepsi olmalı. Allah'a hamdolsun bunu sağladığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler