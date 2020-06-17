Selim Soydan: "Nihat Bey'i Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu'na verirlerse bir saniye durmaz...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selim Soydan: "Nihat Bey'i Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu'na verirlerse bir saniye durmaz...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etmesine çok üzüldüğünü söyledi.

17.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etmesine çok üzüldüğünü söyledi.

Selim Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifasının yaşanmaması gereken bir gelişme olduğunun altını çizerek, "Ben çok üzüldüm. Olmasaydı keşke. Olmaması da lazımdı. Çünkü hiçbir Fenerbahçeli, başka bir Fenerbahçeli ile kavga edemez. Etmemesi gerek. Çünkü bizim çok büyük bir camiamız var. Bundan 15 gün önce bir açıklamam olmuştu. Eğer Nihat Bey'i Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu'na verirlerse bir saniye durmaz demiştim, Nihat Ağabey'i tanıdığım için bunu söylemiştim. Beklediğim gibi de oldu." ifadelerini kullandı.

Soydan, Şampiyonlar Ligi finalinin 2021'de İstanbul'da seyircili oynatılması yönündeki kararın çok önemli olduğunun altını çizerek, "Şampiyonlar Ligi finalinin 2021'de seyircili olarak, burada oynatılacak olması müthiş güzel bir şey. Stadın havası değişmiş. Pisti kaldırmışlar, seyircinin sahaya mesafesi vardı, bunların ortadan kalktığı bir stat olmuş. Bu çok önemli. Bundan önceki Liverpool-Milan finalinin büyük bir hikayesi olmuştu, herkes o maçı dün gibi hatırlıyor. O anlamda bizim için çok iyi oldu." şeklinde konuştu.

"Şenol Hoca hiçbir zaman 'Şu sakat, bu şöyle' demedi"

A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da 1 yıl ertelenmesinin ay-yıldızlı ekip için olumlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim çok iyi bir milli takımımız, çok da iyi bir hocamız var. Bu milli takımın seneye daha iyi bir takım olacağına inanıyorum. Sakat oyuncularımızın dönecek olması da çok önemli. Şenol Hoca hiçbir zaman hiçbir futbolcu için 'Şu sakat, bu şöyle' gibi şeyler, bahaneler katiyen söylemedi. Kendi işiyle, kendi takımıyla uğraşan birisi. Ertelenmesi bizim için çok iyi oldu. Sakat oyuncuların dönüşüyle daha büyük bir rekabet gelecek, daha iyi olacak. Milli takımımızdan çok çekiniyorlar. Her gün daha iyiye gidiyor takımımız, öyle bir kadromuz var. Hepsi nerelerde oynuyor, bir düşünün, hepsi kendini ispatladı artık."

Selim Soydan: 'Nihat Bey'i Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu'na verirlerse bir saniye durmaz...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit...
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Aleyna Tilki Oğulcan Engin Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ankara Trabzonspor Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Selim Soydan: "Nihat Bey'i Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu'na verirlerse bir saniye durmaz... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 20:24:49. #1.14#
title