Selim Selimoğlu kimdir? Selim Selimoğlu kaç yaşında?
Ünlü Sanatçı Bengü ile evlenen Selim Selimoğlu, son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Bengü ile gündeme gelen Selim Selimoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Selim Selimoğlu kimdir? Selimoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ünlü Sanatçı Bengü ile evlenen Selim Selimoğlu, son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Bengü ile gündeme gelen Selim Selimoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Selim Selimoğlu kimdir? Selimoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SELİM SELİMOĞLU KİMDİR?
Selim Selimoğlu, 1979 yılında doğmuştur ve aslen Rizelidir. Aile geleneği olan armatörlük mesleğini sürdürüyor. Bununla birlikte Selim Selimoğlu, SMAK Makine ve Aksel OSGB işletmelerinin sahibidir.
SELİM SELİMOĞLU KAÇ YAŞINDA?
Selim Selimoğlu, 1979 doğumlu olup 42 yaşındadır.