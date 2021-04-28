Selim Küneralp kimdir? Selim Küneralp kaç yaşında, nereli? Selim Küneralp hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Selim Küneralp izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Selim Küneralp kaç yaşında, nereli? Selim Küneralp hayatı ve biyografisi! Selim Küneralp kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Selim Küneralp hakkında araştırmalar yapılıyor. Selim Küneralp kimdir? Selim Küneralp kaç yaşında, nereli? Selim Küneralp hayatı ve biyografisi!

SELİM KÜNERALP KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1951

Kaç yaşında: 69 yaşında

Nereli: Prag, Çekya

Saint Joseph Fransız Lisesi'ni 1969 yılında bitirmiştir. 1973 yılında ise Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun olmuştur. Ali Kemal'in torunu ve Zeki Kuneralp'in oğludur. Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerin ardından (elçi sıfatıyla) AB Genel Müdürlüğü ile İsveç (2000-2003) ve Kore'de (2003-2005) büyükelçilik görevlerinde bulunmuştur. 2006-2007 yıllarında Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü ve 2007-2009 yılları arasında Ekonomik işlerden sorumlu müsteşar yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve 1 Kasım 2009-9 Aralık 2011 tarihleri AB Daimi Temsilciliği görevini yürütmüş, Nisan 2010'dan beri Enerji Şartı Konferansı Başkanlığını da üstlenmiş olup, 1 Aralık 2014 - 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında Enerji Şartı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2012 yılı başında Dışişleri Bakanlığı Müşaviri olmuş ve Mayıs 2012 tarihinde DTÖ nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği görevine başlamış ve Şubat 2014'e değin bu görevi sürdürmüş ve 15 Temmuz 2014'te Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanmıştır. 2015 yılında ise Dışişleri Bakanlığındaki görevlerinden emekliye ayrılmıştır.