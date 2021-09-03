Selim Erdoğan kimdir? Selim Erdoğan suçu ne?

Uyuşturucu suçundan 3 buçuk yıldır cezaevinde kalan ve geçtiğimiz yıl tahliye olan Selim Erdoğan, Bebek'te görüntülendi. Peki, Selim Erdoğan suçu ne? Selim Erdoğan kim?