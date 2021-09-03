Selim Erdoğan kimdir? Selim Erdoğan suçu ne?
Uyuşturucu suçundan 3 buçuk yıldır cezaevinde kalan ve geçtiğimiz yıl tahliye olan Selim Erdoğan, Bebek'te görüntülendi. Peki, Selim Erdoğan suçu ne? Selim Erdoğan kim?
Cezaevinden çıktıktan sonra 'Ramo' adlı diziyle ekranlara geri dönen Selim Erdoğan, yeni bir sinema filmi çektiklerini söyledi. Bebek'te görüntülenen oyuncu, yaşadığı zorlu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Selim Erdoğan kimdir?
SELİM ERDOĞAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Nisan 1972
Kaç yaşında: 49 yıl yaşında
Nereli: İstanbul
Boy: 1,68 m
SELİM ERDOĞAN SUÇU NE?
Selim Erdoğan, yasa dışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından üç buçuk yıl ceza almıştı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Adanalı işçi bir baba, Tarsuslu ev hanımı bir annenin çocuğu olan oyuncu İzmit'te büyüdü. İzmit Orta Okulu'nda okudu. Liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nde Makina Ressamlığı Bölümünde okudu. Oyunculuğa Kocaeli Bölge Tiyatrosu'nda başladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a geldi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle.