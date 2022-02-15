Selim'de proje bilgilendirme toplantısı yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Selim'de TKDK Kars İl Koordinatörlüğü ile Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 'IPARD II Dönemi' proje bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Selim Belediyesi Konferans Salonunda TKDK Kars İl Koordinatörlüğü ile Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen toplantıda, 'IPARD II Dönemi' kapsamında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenen proje ve hibeler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantı Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül'ün açılış konuşmasının ardından TKDK Kars İl Koordinatörü Bekir Güre'nin konuşması ve TKDK Kars İl Koordinatörlüğü uzman personellerinin sunumuyla devam etti.

Selimli üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı soru, görüş ve önerilerin alınması ile son buldu. Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, başta TKDK Kars İl Koordinatörü Bekir Güre olmak üzere bilgilendirme toplantısına katkı veren tüm katılımcılara teşekkür etti. - KARS