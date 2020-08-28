Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
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Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap

Kendi makyaj markasını çıkaran Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile olan fotoğrafına "Tipine bak" diye yorum yapan bir kadına sahip olduklarını sayarak cevap verdi. Ciğerci veriği cevapla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

28.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:29

Şimdilerde eşi Selin Ciğerci ile Bodrum'da tatil yapan futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından Ciğerci ile denizde çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa bir kadın sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorumu gören Ciğerci, sert bir dille cevap verdi.

"BALIK GİBİ KAYMAK GİBİ FİZİĞİM VAR"

Fenomen ve iş insanı Selin Ciğerci, eşiyle olan fotoğrafına "Yazık sana üzülüyorum sana Selin haline bak tipine bak" diye yorum yapan kadına "Üzül aşkım şu an Göcek'teyim, tatildeyim. Keyif yapıyorum, şu an sana mesaj yazarken dondurmalı sufle yiyorum. Futbolcu dünya yakışıklısı kocamla birlikteyim, Türkiye'de en çok satan kozmetik firmasının sahibiyim. 36 yaşındayım gayet kadın kadın balık gibi kaymak gibi fiziğim var sağlığımda yerinde.. Ve bu sene en çok vergi ödeyen kadınlar arasındayım. Ülkemin ve dünyanın en güzel kadınıyım" cevabını verdi.

Seli Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen takıp takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Haber Yorumları (15)
TTREN: MAŞALLAH NE GÜZEL DE YAŞIYOR KADIN OH SEFASINI SÜRSÜN HAYATIN EZİK TAYFASI DA BAŞINI MI YER BİRİBİRİNİ Mİ YER UMRUMUZ DA DEĞİL
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TTMAN: KISKANÇLIKTAN İNSANLARA NASIL SATAŞACAĞINIZI ŞAŞIRIYORSUNUZ KADIN OLUN BÖYLE YAKIŞIKLI ZENGİN ADAMLARLA OLUN KADINIM DİYE ORTADA GEZENLER AVAM TİPLİ KOCALARINA HEM PARALRINI YEDİRİYOR HEM DE YER FISTIĞI YEDİRİYORLAR LAAA O KADAR MI DÜŞTÜNÜZ BEEEE
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ADEM: bu dünya sizin cennetiniz. . olsun hepsi sizin olsun. . inananlara ahiret yeter. .
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 16:02:22. #1.15#
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