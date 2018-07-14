Selendi'de Okul Bahçelerine ve Mahalle Yollarına Yikob El Attı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2017-2018 yılı KIRDES Projesi kapsamında Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığınca birçok mahalle yollarına ve okul bahçelerine kilit parke taşı döşendi.

KIRDES projesi kapsamında Manisa Valiliği YIKOB tarafından Selendi'ye tahsis edilen 31 bin 180 mmetrekare kilitli parke taşı döşeme yapılarak mahalle içi yollar ile okul bahçeleri toz ve çamurdan kurtuldu.

Selendi Kaymakamlığı tarafından tahsisi yapılan kilit parke taş döşeme çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda, Yenice Mahallesine iki etapta yol çalışması için 6 bin 500 metrekare, Yenice Mahallesi okul bahçesine İki etapta 2 bin 200 metrekare, Çamlıca Mahallesi okul bahçesine tek etapta 2 bin metrekare, Şehirlioğlu Mahallesi okul bahçesine tek etapta 1.500 metrekare, Tavak Mahallesi okul bahçesine tek etapta 1.500 metrekare, Terziler Karataş Mahallesi okul bahçesine tek etapta bin metrekare, Çıkrıkçı Mahallesi okul bahçesine iki etapta 3 bin 500 metrekare, Çortak Mahallesi okul bahçesine iki etapta 1.500 metrekare, Rahmanlar Mahahellesi okul bahçesine tek etapta 810 metrekare, Eskin Mahallesi okul bahçesine tek etapta 1.500 metrekare, Omurlar Mahallesi Hacıyeri Sokağa tek etapta 4 bin 170 metrekare, Havaoğlu Mahallesi Ahbaplar Sokakta tek etapta 5 bin metrekare olmak üzere toplamda 31 bin 180 metrekare kilit parke taşı döşemesi yapıldı. - MANİSA