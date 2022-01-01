Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan son zamanlarda magazin gündeminde en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Kıyafetleri ve hareketleriyle manşetleri süsleyen Selen Görgüzel, yılbaşı tarzıyla ağızları açık bıraktı.

"BİR SONRA KOPSA YANARIM"

İstanbul'da sahneye çıkan ünlü isim dikkat çeken kostümü için "Elbise yok, sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarım" dedi. Muhabirlerin "Eşiniz Hamdi Bey nerede?" sorusuna ise Alkan, "Antakya'da ailesiyle beraber" cevabını verdi.

ÖPÜŞMESİ OLAY OLMUŞTU

Selen Görgüzel, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesiyle çok konuşulmuştu. Oyunun ilk gösteriminde İrfan Kangı, oyunu bölerek Hamdi Alkan'dan izin istemiş ve Görgüzel'i öpmüştü.

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