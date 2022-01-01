Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Haberler Magazin
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Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Son günlerin çok konuşulan ismi Selen Görgüzel Alkan sahne kıyafetiyle olay oldu. Ünlü isim, iddialı kıyafeti için "Elbise yok, sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarım" dedi.

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan son zamanlarda magazin gündeminde en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Kıyafetleri ve hareketleriyle manşetleri süsleyen Selen Görgüzel, yılbaşı tarzıyla ağızları açık bıraktı.

"BİR SONRA KOPSA YANARIM"

İstanbul'da sahneye çıkan ünlü isim dikkat çeken kostümü için "Elbise yok, sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarım" dedi. Muhabirlerin "Eşiniz Hamdi Bey nerede?" sorusuna ise Alkan, "Antakya'da ailesiyle beraber" cevabını verdi.

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

ÖPÜŞMESİ OLAY OLMUŞTU

Selen Görgüzel, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesiyle çok konuşulmuştu. Oyunun ilk gösteriminde İrfan Kangı, oyunu bölerek Hamdi Alkan'dan izin istemiş ve Görgüzel'i öpmüştü.

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Haberler.com - Magazin Haberleri

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Yorumlar (1)
GARİBAN:BU BAĞYANI TANIYAN VARMIYMIŞ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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