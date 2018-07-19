Selen Görgüzel, Bikinili Fotoğraflarına "Güzel" Diyen Eşini Eleştirenlere Sitem Etti
Selen Görgüzel'in bikinili fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan "Güzel olmuş" demişti. Görgüzel eşini bu yorumu yüzünden eleştirenlere sosyal medya hesabından sert çıktı.
Kısa bir süre sonra albüm çıkaracak olan Selen Görgüzel Alkan, söz yazarı Şehrazat'tan da bir şarkı alacağını açıklamış ve plajda verdiği bikinili pozlarla dikkat çekmişti. Selen Görgüzel Alkan verdiği bu pozlar yüzünden ağır bir şekilde eleştirilince ve eleştiri okları eşini de hedef alınca Selen Görgüzel Alkan, Instagram hesabından sessizliğini bozdu.
"HAMDİ ALKAN, KADINA BEDEN DEĞİL İNSAN OLARAK BAKAR"
Yapılan eleştirilere sinirlenen Alkan şu sözlerle sitem etti: "Karısına çoluğuna çocuğuna hatta kendi kanından olmadığı halde öz evladı gibi evladıma aslanlar gibi sahip çıkan, kadına beden değil insan olarak bakan hayat felsefesi ailesinin ve ülkesinin mutluluğu olan adam g..at değil kahramandır! Birinin kalbini kırarsam yalan konuşur kul hakkı yer dedikodu yaparsam işte o zaman tepki verir benim kocam! Terbiyesizce hakaret etmeyi kendine hak gören bastırılmış zavallı zihniyetleri Allaha havale ediyorum! Size namus anlayışınızla mutluluklar dilerim ama maalesef mutlu değilsiniz olamazsınız da her fırsatta kin ve öfke kusuyorsunuz! Yazık size çok yazık!"
-
ülkeyi mahfedenler artis tayfasıdır bunlar tez zamanda sibiryaya sürülmeli ve ülkemizden temizlenmelidirler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
BİR İNSAN ŞAYET EŞİNİN BEDENİNİ YANİ SADECE KENDİSİNE AİT OLAN VE SADECE KENDİSİNİN GÖRMESİNDE BİR SAKINCA OLMAYAN EŞİNİN BEDENİNİ KISKANMIYORSA HAYVANDAN FARKI YOKTUR.Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
-
ASLI senin o dedigine medeni erkek degil başka birşey deniyor hani bölee dogada var duvara asar avcılar bildin miiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
kendince haklıyım diyorsun ve sözde size haksızlık ettiğini düşündüğün insanları allaha havale ediyorsun yani allahın varlığını kabul ediyorsun buraya kadar herşey güzel de varlığına inandığın ve haksizlığa uğradığına inandığın zaman insanları havale ettiğin allahın yasaklarına neden uymazsın......Cevap Yaz 19 2 Yayından KaldırANTİ LEO: bu sorunun cevabı çok basit SANA NE??? Siz Allah mısınız ki kulunu yargılıyorsunuz? Herkes kendinden mesul arkadaşım böyle şeylerde çok evham yapmamak lazım.1 3 Yayından Kaldır