Sele kapılarak ölen çocuk toprağa verildi Ağrı'da dün etkili olan selde koyun otlatırken sel sularına kapılarak vefat eden çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'da dün etkili olan selde koyun otlatırken sel sularına kapılarak vefat eden çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

İl merkezine bağlı Dumanlı köyünde dün etkili olan sağanak sırasında 10 yaşındaki kardeşi Murat Eytemiş ile koyun otlatırken bir anda gelen sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş'in cenazesi, yakınlarınca Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı.

Eytemiş'in cenazesi daha sonra Fatih Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Eytemiş'in naaşı, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Eytemiş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İl merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde sel sularına kapılan Ali Osman Eytemiş'in cesedi, Molla Osman köyü mevkisindeki dere yatağında bulunmuştu.

Kaynak: AA