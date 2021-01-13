Sele kapılan kadın, park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldı (4)

Sele kapılan kadın, park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldı (4)

SEL MAĞDURU MOBİLYACI, '200 BİN TL'LİK ZARARIMI KİM KARŞILAYACAK? '

İzmir'de sağanak nedeniyle yaşanan selde Buca ilçesindeki Hipodrom Alt Geçidi yakınlarında bulunan mobilya mağazası da suyla doldu. Deposundaki mobilyaların zarar gördüğünü söyleyen mağaza sahibi Çağlar Keleş, zararının yaklaşık 200 bin TL olduğunu belirtti. Keleş, "Saat 23.00 sıralarında karşımızda oturan komşumuzdan telefon geldi. Hemen dükkana geldik, depomuzda malzemelerimiz vardı. Köpeğimiz de deponun içindeydi. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Depomuz boşaltıldı, köpeğimiz kurtarıldı. Bütün makinelerimiz depodayadı. Zararımız yaklaşık 150-200 bin TL civarında. Hasarımızı, nasıl karşılayacağız?" dedi.

Gökçe ADAR/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR